SBK | Gp Italia, Razgatlioglu non parteciperà al weekend di Cremona

Superbike Italia BMW – Toprak Razgatlioglu, il leader del campionato, non gareggerà nel prossimo Round d’Italia a seguito di un infortunio subito durante le FP2 in Francia.

Razgatlioglu è stato vittima di un incidente a Magny-Cours, nella curva 14 durante la FP2, riportando un pneumotorace che lo ha costretto a una pausa dalle corse. Al suo posto, BMW ha convocato Markus Reiterberger.

L’incidente in Francia ha interrotto la serie impressionante di 13 vittorie consecutive di Razgatlioglu. Nonostante avesse sperato di riprendere a gareggiare in Italia, a Cremona, sia lui che il suo manager, Kenan Sofuoglu, hanno accettato la decisione di ritardare il ritorno.

Dichiarazioni Razgatlioglu Gp Cremona Italia

“Mi sarebbe piaciuto molto tornare in pista a Cremona, ma il recupero sta richiedendo più tempo di quanto speravo. È importante riprendersi del tutto e ora il mio obiettivo è tornare in sella alla BMW M 1000 RR nel prossimo weekend di gara al MotorLand Aragon. Però dobbiamo aspettare e andare avanti passo passo. Una cosa è certa: il prima possibile e quando la salute me lo consentirà, tornerò a lottare per il Campionato! Sosterrò il mio team impegnato a Cremona, e spero di vedere la BMW M 1000 RR in testa e sul podio. Un grande grazie a tutti coloro che mi stanno sostenendo in questo momento difficile – ci rivedremo presto in pista!”

3/5 - (2 votes)