MotoGP | Marquez in pista ad Assen, costretto ancora al forfait Mir [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen Honda HRC – A causa dell’infortunio alla mano rimediato al Mugello e che l’ha costretto a saltare anche l’appuntamento del Sachsenring, Joan Mir non sarà presente al via del prossimo Gran Premio d’Olanda ad Assen, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP. A conferma delle grandi difficoltà che sta affrontando durante questo campionato, lo spagnolo non riuscirà a proseguire il lavoro di adattamento alla Honda, perdendo ulteriori chilometri fondamentali in termini di comprensione e adattamento ala moto.

L’obiettivo, in ogni caso, sarà quello di recuperar il 100% della forma per il ritorno dalla pausa estiva, prevista subito dopo la conclusione del fine settimana nei Paesi. Il suo posto sarà preso da Iker Lecuona, il quale è salito in sella alla HRC nei primi round di questa stagione in sostituzione di Marc Marquez. Nel team LCR, invece, il posto di Alex Rins (frattura di tibia e perone rimediata sempre al Mugello) ci sarà il collaudatore Stefan Bradl.