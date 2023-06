MotoGP | Martin, obiettivo conferma anche ad Assen [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen – Jorge Martin sempre più vicino a Pecco Bagnaia al termine dell’ultimo Gran Premio di Germania al Sachsenring, sesto appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

In vista del prossimo round ad Assen, in programma questo fine settimana, lo spagnolo della Ducati Pramac sogna di confermare le buone performance delle ultime settimane, le quali hanno permesso all’iberico non solo dei piazzamenti di prestigio, ma anche numerosi punti che lo hanno avvicinato pesantemente alla vetta della classifica Piloti.

Una condizione importante, inattesa fino a qualche settimana fa, che Martin spera di replicare anche in Olanda, un tracciato sulla carta favorevole alla Ducati GP23. Martin, ricordiamo, dopo la vittoria in Germania è salito in seconda posizione nel mondiale Piloti ed è lontano solo 16 punti dalla vetta occupata dal Campione in carica.