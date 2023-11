MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Binder: “Abbiamo il ritmo”

MotoGP GP Valencia Sprint Race – Brad Binder ha concluso la Sprint Race del Gran Premio di Valencia in seconda posizione. Il pilota del team Red Bull KTM Factory, è passato al comando al settimo passaggio ma a causa di un errore commesso nel giro successivo, è stato sorpassato da Jorge Martin e non è più riuscito ad avere la meglio, chiudendo a due decimi dal vincitore.

Dichiarazioni Brad Binder, Sprint Race GP Valencia

“Il passo non era niente male, quando ho superato Maverick ho commesso degli errori ma il ritmo c’è, è stato buono tutto il weekend. Jorge ha fatto un lavoro fantastico, è stato davanti ed è riuscito a creare un distacco. Ho cercato di spingere per raggiungerlo ma non è stato abbastanza oggi. La gomma posteriore ha avuto un drop importante dopo il quinto giro ma poi è stata stabile, abbiamo fatto un’ottima scelta con la soft al posteriore e per domani dovremo vedere cosa fare ma penso che opteremo per la hard. Ho cercato di dare il massimo oggi e domani proverò a trovare un extra, sistemare alcuni punti per la mia guida e se ci riusciremo avremo una buona possibilità di vincere. Non ho sentito nulla in merito ai test della prossima settimana, la nostra priorità è finire bene il weekend ed essere forti ma sono sicuro che ci saranno novità importanti”