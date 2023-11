MotoGP | Gp Valencia Gara, Alex Marquez: “Meglio non commentare la sanzione a Binder, manca coerenza”

MotoGP GP Valencia Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in sesta posizione.

Grande gara per Alex Marquez che chiude la stagione con altro risultato estremamente positivo, con vista alla prossima stagione.

Dichiarazioni Alex Marquez GP Valencia MotoGP 2023

“Il passo era buono ed è un peccato non aver chiuso più avanti. La sanzione a Binder, meglio non commentare perché è mancata coerenza in tutta la stagione e oggi si è confermato. Pecco giusto campione, bravo e peccato per Jorge che forse ha sentito troppo la pressione”.