MotoGP | Gp Valencia Day 1, Marc Marquez: “Oggi mi sentivo bene sulla moto”

GP Valencia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, con il settimo tempo.

Il pilota spagnolo rivela la sua decisione di prendere qualche rischio in più, modificando la sua mentalità per sfidare i limiti e sperimentare una guida più aggressiva. Marquez esprime la sua convinzione nelle possibilità della Repsol Honda Team RC213V e la sua soddisfazione nel completare un time attack da solo, una sfida che ha rappresentato una difficoltà in questa stagione. Concentrato al 100% sulla massima espressione delle sue capacità, Marquez anticipa la continuazione della strategia il giorno successivo, con l’attenzione particolare alle qualifiche in un tracciato dove sorpassare è notoriamente complesso.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Oggi mi sentivo bene sulla moto e ho deciso di prendere qualche rischio in più. Anche al mattino ero abbastanza convinto delle mie possibilità, e ho cambiato un po’ la mia mentalità per prendere molti più rischi, ma sento che è il modo giusto per farlo questo fine settimana. La mia concentrazione è al 100% nel guidare al meglio delle mie capacità sulla Repsol Honda Team RC213V. Sono riuscito a fare il time attack da solo, cosa che è stata piuttosto complicata in questa stagione. Domani puntiamo a seguire lo stesso piano, vedremo quali possibilità abbiamo dopo le qualifiche perché qui è sempre molto difficile sorpassare”.

