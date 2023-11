MotoGP | Davide Brivio potrebbe sostituire Alberto Puig in Honda

Repsol Honda Team – Davide Brivio attuale Director of Racing Expansion Projects – Alpine Racing, potrebbe fare ritorno in MotoGP, esattamente nel Repsol Honda Team.

Il brianzolo così come riportato da Speedweek.com prenderebbe il posto di Alberto Puig, con quest’ultimo che pagherebbe la cattiva gestione del dopo Jerez 2020 di Marc Marquez (infortunio, accelerata per il rientro e ben quattro operazioni al braccio destro, ndr) e gli scarsi risultati della casa giapponese, nettamente in ritardo rispetto alle case europee, su tutte la Ducati.

L’arrivo di Brivio spiegherebbe meglio il passaggio di Luca Marini dalla Ducati alla Honda, con il pesarese che ha già firmato, ma che non è ancora stato ufficializzato dalla casa dall’ala dorata, visto che prima il suo attuale Team, quello di suo fratello Valentino Rossi, dovrà annunciare il suo sostituto, visto che sulla carta Marini ha un contratto anche per il 2024.

Ricordiamo che Brivio fu l’artefice del passaggio di Rossi dalla Honda alla Yamaha, con cui il nove volte iridato vinse al primo tentativo il titolo, riportandolo alla casa di Iwata dopo tempo immemore. Nel 2020 ha poi vinto il titolo della MotoGP con Joan Mir, nell’anno in cui causa Covid le gare vennero ridotte, con il Campionato che iniziò più tardi del previsto.

Mancano pochi giorni al primo test in ottica 2024, martedì tutti i piloti della MotoGP saranno in pista a Valencia per l’unico test previsto prima di febbraio 2024, allora avremmo tutte le carte scoperte in tavola.

