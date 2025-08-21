News Ticker

MotoGP | GP Ungheria 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì

di Jessica Cortellazzi21 Agosto, 2025
MotoGP | GP Ungheria 2025: Conferenza Stampa in DIRETTAMotoGP | GP Ungheria 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Balaton Park per la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Ungheria. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 16:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti. Saranno presenti Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer e Joan Mir.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP UNGHERIA DALLE 16:00

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News Ticker

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00018motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00008motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00028motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00063motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00007motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00047motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00049motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00019motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00052motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00004

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news