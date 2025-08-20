MotoGP

MotoGP | GP Ungheria, Bagnaia: “Contento di tornare subito in pista”

Il #63 della Ducati: "Sul tracciato del Balaton partiamo tutti un po’ da zero"

di Alessio Brunori20 Agosto, 2025
MotoGP | GP Ungheria, Bagnaia: “Contento di tornare subito in pista”MotoGP | GP Ungheria, Bagnaia: “Contento di tornare subito in pista”

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Tornare subito in sella per provare a raddrizzare una stagione al di sotto delle aspettative, è quello che farà Pecco Bagnaia, pronto a scendere in pista al Balaton Park.

Il tre volte iridato della Ducati, è reduce da un weekend disastroso al Red Bull Ring, prima una più che probabile gomma difettosa a rovinargli la Sprint con tanto di ritiro e poi un ottavo posto alla domenica.

Ora arriva il nuovo tracciato di Balaton che ospiterà il Gran Premio d’Ungheria. Bagnaia ha già avuto l’opportunità di girarci con la Panigale V4S insieme agli altri Ducatisti, ma un conto è girare con una moto stradale, un conto con un prototipo della MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview Gp Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025

“Sono contento di tornare subito in pista per lasciarmi alle spalle il GP in Austria. Dopo un buon venerdì, abbiamo fatto fatica. Continuiamo ad analizzare i dati e torniamo al lavoro. Sul tracciato del Balaton partiamo tutti un po’ da zero. Come Ducati dobbiamo sfruttare il vantaggio di aver girato qui ad inizio agosto. Dobbiamo capire i veri riferimenti con una moto come la Desmosedici GP che, rispetto alla Panigale V4S, ha un potenziale decisamente maggiore.”

2.7/5 - (4 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00018motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00008motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00028motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00063motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00007motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00047motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00049motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00019motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00052motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00004

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news