MotoGP | GP Ungheria, Bagnaia: “Contento di tornare subito in pista”

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Tornare subito in sella per provare a raddrizzare una stagione al di sotto delle aspettative, è quello che farà Pecco Bagnaia, pronto a scendere in pista al Balaton Park.

Il tre volte iridato della Ducati, è reduce da un weekend disastroso al Red Bull Ring, prima una più che probabile gomma difettosa a rovinargli la Sprint con tanto di ritiro e poi un ottavo posto alla domenica.

Ora arriva il nuovo tracciato di Balaton che ospiterà il Gran Premio d’Ungheria. Bagnaia ha già avuto l’opportunità di girarci con la Panigale V4S insieme agli altri Ducatisti, ma un conto è girare con una moto stradale, un conto con un prototipo della MotoGP.

“Sono contento di tornare subito in pista per lasciarmi alle spalle il GP in Austria. Dopo un buon venerdì, abbiamo fatto fatica. Continuiamo ad analizzare i dati e torniamo al lavoro. Sul tracciato del Balaton partiamo tutti un po’ da zero. Come Ducati dobbiamo sfruttare il vantaggio di aver girato qui ad inizio agosto. Dobbiamo capire i veri riferimenti con una moto come la Desmosedici GP che, rispetto alla Panigale V4S, ha un potenziale decisamente maggiore.”

