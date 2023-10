MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Vinales: “Sono arrabbiato”

MotoGP Thailandia Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in 18esima posizione.

Non felice il sabato di Maverick, fino ad oggi protagonista a Buriram. Sia in qualifica sia nella Sprint il pilota Aprilia non ha ritrovato il buon feeling avuto nelle altre sessioni. Scattato dalla terza fila, ha dovuto fare i conti anche con il mancato disingaggio del sistema di abbassamento in partenza che lo ha retrocesso all’ultimo posto. Nel tentativo di recupero, Vinales è incappato anche in due uscite oltre il limite della pista che lo hanno costretto a scontare una long-lap penalty. L’obiettivo per domani è ritrovare le buone sensazioni e concludere in crescita il weekend.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono arrabbiato perchè in qualifica e nella Sprint non siamo riusciti a mantenere il livello che avevamo fino a questa mattina. In gara sono andato largo più volte, è mancato il ritmo e dobbiamo capire cosa sia successo. Domani molto dipenderà dal feeling che riuscirò ad avere”.

4.6/5 - (40 votes)