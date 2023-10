MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Aleix Espargarò: “Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo”

MotoGP Thailandia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

Lo spagnolo di Aprilia, che dopo essere scattato dalla terza casella aveva accumulato un buon margine sul connazionale, stava spingendo per insidiare l’ultimo gradino del podio occupato da Marini. Un “lungo” ha azzerato il suo vantaggio e, tra sorpassi e controsorpassi, è transitato al quinto posto. Ma il feeling c’è, su una pista ostica, e la gara lunga di domani (con molta più strategia in gioco) darà modo ad Espargarò di sfruttare il buon lavoro fatto durante le sessioni di prova.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo su questa pista. Memore dello scorso anno, ero arrivato qui senza grosse aspettative ma devo dire che mi sto trovando bene. Negli ultimi giri di oggi volevo provare a lottare con Marini per il podio, ma ho commesso un errore permettendo a Marc di rifarsi sotto. È stato un ultimo giro emozionante, sapevo che ci avrebbe provato all’ultima curva e pur frenando io fortissimo è riuscito a starmi davanti. Domani in gara ci sarà molta più strategia, ma con la mescola più dura al posteriore sono stato veloce quindi riproverò a lottare per il podio”.

4.6/5 - (40 votes)