MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Vinales: “È stato un fine settimana complicato”

MotoGP GP Thailandia Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, in 20esima posizione.

Maverick Viñales, dopo un buon venerdì, ha faticato a ritrovare lo stesso feeling in qualifica, concludendo al decimo posto. Nella sprint, alcuni errori hanno compromesso la sua performance, facendogli concludere in ventesima posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Thailandia Aprilia MotoGP 2024

“Quando sono in gruppo non riesco a frenare bene, sono andato lungo diverse volte alla curva 3. È stato un fine settimana complicato, perché non c’è grip e questo influisce negativamente sul comportamento della moto. Cercheremo di lottare fino alla fine e di raccogliere quanti più punti possibile.”

