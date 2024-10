MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Marini: “Non è stata la nostra giornata migliore”

MotoGP GP Thailandia Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, in 19esima posizione.

Il weekend difficile di Luca Marini è proseguito, con il pilota che ha sperimentato un nuovo assetto sulla sua RC213V del team Repsol Honda. Qualificatosi al 21° posto e giunto 19° nella Sprint, i risultati non hanno riflettuto i progressi mostrati nelle ultime gare, un aspetto su cui Marini è determinato a lavorare per la gara di domenica. Marini e il suo team stanno valutando un ritorno a un setup più simile a quello utilizzato in Indonesia, Giappone e Australia. Nonostante i risultati sotto le aspettative, l’italiano ha continuato a raccogliere dati preziosi per il futuro sviluppo della Honda RC213V.

Dichiarazioni Luca Marini GP Thailandia Honda Repsol MotoGP 2024

“Non abbiamo avuto la nostra giornata migliore dell’anno oggi, il nostro livello da venerdì a sabato è rimasto lo stesso e quando mettiamo una gomma nuova non siamo in grado di ottenere così tante prestazioni. Nelle gare passate eravamo più competitivi e oggi Mir e Zarco avevano entrambi più ritmo, quindi dobbiamo continuare a provare cose diverse. Penso che l’esperimento con l’assetto della moto questo fine settimana abbia dimostrato che non è la direzione da seguire. Domani con l’assetto “standard” spero di essere più competitivo e di lottare con il mio compagno di squadra”.

