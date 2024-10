MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Bezzecchi: “Ho fatto un paio di errori”

MotoGP GP Thailandia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia in decima posizione.

Al via dalla quarta casella della griglia dopo una buona qualifica e costretto ad inseguire nella bagarre dei primi giri, Marco ricuce il gap dalla decima posizione. È decimo nella generale con 137 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race Gp Thailandia MotoGP 2024

“Una gara difficile, soprattutto i primi giri. Ho fatto un paio di errori, sono andato lungo due volte alla curva 3 e questo ha complicato tutto. Sono rimasto tanti giri in scia, la temperatura si è alzata moltissimo sulla soft davanti. Non è stato facile, recuperare in queste condizioni è quasi impossibile, ma era la mia unica scelta. Con la hard davanti la moto non gira, ci serve uno step. In ogni caso la qualifica è andata bene e cerchiamo quindi di sfruttare al massimo la seconda fila per domani.”

