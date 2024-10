MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Acosta: “Restiamo fiduciosi e positivi”

MotoGP Gp Thailandia KTM GASGAS – Pedro Acosta non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia.

Dopo una buona prima parte di gara, in lotta per le prime posizioni. Il rookie è stato vittima di una scivolata. Dopo la ripartenza ha cercato di recuperare terreno, ma i danni subiti alla moto l’hanno costretto al ritiro.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Thailandia MotoGP 2024

“La giornata è stata buona nel complesso, senza considerare la caduta in volata. È stato un errore, abbiamo fatto una piccola modifica alla moto e ho fatto più fatica a fermarla. Ero un po’ fuori traiettoria quando sono arrivato in curva e sono caduto. Dobbiamo cercare di capire come evitare questi errori perché perdiamo molto tempo in pista e in moto. Restiamo fiduciosi e positivi sulle sensazioni, ma dobbiamo essere un po’ più calmi e cercare di capire che a volte P5 non è male, ma stiamo imparando”.

