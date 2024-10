MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Di Giannantonio: “Nel complesso sono contento”

MotoGP GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 – Fabio Di Giannantonio ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia in ottava posizione.

Step in avanti rispetto a ieri e quota 152 in classifica (nono ndr) per Fabio che conferma la posizione della griglia in una Sprint tra sorpassi e contro sorpassi.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Thailandia

“Devo dire che se penso a dove eravamo ieri e dove siamo arrivati oggi, questo può considerarsi il miglior weekend dell’anno. Abbiamo fatto delle modifiche, siamo riusciti a risalire la classifica e a tornare veloci. Nella Sprint ho tenuto un bel passo, ho fatto un po’ fatica con i freni, sono andato lungo un paio di volte, ma nel complesso sono contento. Ci tengo a fare un bel weekend e chiudere al meglio con la squadra prima della fine del Campionato.”