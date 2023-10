MotoGP | Sprint GP Thailandia, l’analisi della partenza di Martin e Bagnaia [VIDEO]

MotoGP Sprint GP Thailandia – Tramite l’ausilio dello Sky Tech, Mauro Sanchini ha analizzato le partenze di Jorge Martin e Pecco Bagnaia nella Sprint del Gran Premio della Thailandia, quartultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP, precisando come entrambi non siano riusciti ad uscire come speravamo dalle rispettive piazzole.

Una condizione che ha complicato e non poco la prima curva e che li ha costretti a rimontare nella gara breve andata in scena questa mattina sul tracciato di Buriram. Lo spagnolo, ricordiamo, ha ottenuto il gradino più alto del podio, confermandosi uno specialità delle corse da 100 km, mentre l’italiano ha fatto una gran fatica a causa del feeling e si è dovuto accontentare del settimo posto.

Appuntamento alle 9.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV, per lo start di questo quartultimo round del mondiale 2023 di MotoGP.