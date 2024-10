MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Alex Marquez: “È stato un buon sabato”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia in quinta posizione.

Non brillantissimo in qualifica questa mattina (9º), è invece spettacolare in partenza dove recupera tre posizioni e si piazza nel treno dei migliori. La caduta di Acosta gli apre le porte della top5. Cinque punti fondamentali nella corsa alla top10 mondiale con Espargaro e Bezzecchi ora a 6 e 7 punti di distacco.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Thailandia MotoGP 2024

“È stato un buon sabato, per ora diciamo un buon fine settimana. Senza scia oggi non era facile in gara, ma è andata bene e siamo soddisfatti. Domani sarà una gara lunga dove sarà necessario gestire bene le gomme per il finale e domani ci sono i punti che contano”.

