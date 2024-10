MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Quartararo: “Mi si è girata la piastra dello sterzo”

MotoGP GP Thailandia Yamaha Monster – Fabio Quartararo dopo un ottima qualifica (seconda fila, ndr) ha chiuso al decimo posto il Gran Premio della Thailandia, 18esima gara della MotoGP 2024.

“El Diablo” è stato autore di una buona partenza ma un sorpasso troppo ottimista di Binder gli ha fatto perdere posizioni. La sua Yamaha YZR-M1 ha toccato violentemente il cordolo con conseguente piastra dello sterzo girata.

Dopo un giro passato per capire se la moto avesse riportato ulteriori danni, ha poi girato su un buon passo. Per la gara di domani spera di avere una partenza senza problemi. Ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race Gp Thailandia MotoGP 2024

“Abbiamo fatto una bella partenza ma poi mi sono toccato con Binder che ha fatto un sorpasso troppo ottimista. Ho preso il cordolo e ho avuto un problema con la piastra dello sterzo, mi ha fatto perdere fiducia. Il passo era buono e speriamo che domani possiamo fare i primi giri senza problemi. Per me la qualifica è stata positiva, in Q2 abbiamo avuto una sola gomma. Dopo fare qualcosa di meglio, quando vedi il potenziale delle Ducati, è difficile. Il contatto è stato abbastanza forte, non era strano ma molto aggressivo, il manubrio era un po’ storto ma quando sei in gara non sai se è solo lo sterzo. Ho fatto un giro più soft ma il passo è stato positivo.”

