MotoGP | “Bravo Johann”, la clip per la vittoria di Zarco a Phillip Island [VIDEO]

MotoGP Zarco vittoria Phillip Island – Nel sabato di Buriram, teatro del prossimo Gran Premio della Thailandia di MotoGP, Sky Sport MotoGP HD ha dedicato una clip a Johann Zarco, autore a Phillip Island della prima vittoria in top class. Il francese, dopo un attesa che perdurava da 120 gare è riuscito a sfatare un vero e proprio tabù, raggiungendo quasi al fotofinish il risultato tanto ambito e sognato insieme al Team Pramac (il francese, ricordiamo, approderà in LCR Honda nel 2024). Un traguardo importante che Sky ha voluto omaggiare con una speciale clip, mandata in onda proprio in queste giornate di attività in Thailandia.