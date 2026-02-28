MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Acosta: “Questo è uno sport di contatto”

Pedro Acosta ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, prima gara del Motomondiale 2026, in programma al Chang International Circuit di Buriram. Con 21 anni e 279 giorni, Acosta è il più giovane pilota a vincere una Sprint Race.

La vittoria è arrivata grazie ad una penalità inflitta a Marc Marquez, una penalità per un sorpasso del nove volte iridato sul rider KTM, che però ai più non era sembrato da penalizzare.

Il #93 della Ducati l’ha presa con filosofia (clicca qui per leggere le sue parole), ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP quello che al 99% sarà il suo prossimo compagno di squadra.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2026

“Le gare sono così, in questa MotoGP è difficile fermarsi, con il caldo anche oggi era difficile. Sono queste gare che sono spettacolari per i fans, è una delle gare che ho fatto meglio. La MotoGP deve essere di contatto, è vero che mi ha buttato fuori pista, ma sono cosciente che così facciamo più show. Mi sono divertito tanto oggi. Felice per KTM perché hanno lavorato tanto e sembra che abbiano fatto un click per aiutarmi, abbiamo fatto un bel sabato. La Sprint è stata la sessione più calda finora e abbiamo sofferto gestendo alla fine, domani con la media vediamo, mi sento meglio con quella gomma.”

Foto: Michelin

