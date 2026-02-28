MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Marquez: “Penalità? Non faccio quello che piange”

Marc Marquez dopo aver conquistato la prima fila dello schieramento del Gran Premio della Thailandia, ha chiuso la Sprint Race in seconda posizione, questo dopo aver ricevuto una penalità per un sorpasso su Pedro Acosta, una “drop position”.

La penalità non è piaciuta a tanti degli addetti ai lavori ed è stata apertamente criticata dal Team Manager Ducati Davide Tardozzi, che in diretta televisiva ha usato torni forti ricordando che questo sport non è come giocare con le bambole che vanno solo pettinate.

Più abbottonato Marc Marquez, che ha accettato la penalità e che ha sottolineato che se si fosse lamentato sarebbe passato da “piagnone” cosa che lui ha mai fatto durante tutta la sua carriera. Ecco cosa ha detto a tal proposito lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2026

“Il problema è che è stata una cosa al limite, se io mi tenevo all’esterno andavo fuori anche io, potevo rallentare e andare più stretto. L’unica cosa che dobbiamo fare è adattarci al limite della Race Direction. Con la caduta di Bezzecchi, la pista era caldissima e la pista era critica. Volevo spingere agli ultimi due giri ma ho sbagliato alla 5. Se mi dici a gennaio che avrei iniziato la Sprint con 19 punti avrei firmato. La nuova MotoGP è così! Non so se è il nuovo pacchetto o sono io ma non mi trovo a posto, da parte mia devo fare degli step. Ho provato a controllare, sapevo che Bezzecchi era forte ma ha sbagliato. Fino a Jerez dobbiamo capire, devono passare delle gare. La grinta non la perdo ma dobbiamo sempre essere davanti. Io oggi non posso parlare sennò sono quello che piango, mi adatto.”

Foto: Michelin

