MotoGP | GP Thailandia, Bezzecchi: “C’è una linea sottile tra essere un fenomeno o un cog***ne”

Marco Bezzecchi ha chiuso in anticipo la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, una scivolata mentre era al comando nel corso del secondo giro lo ha estromesso dalla competizione.

Un errore che il #72 dell’Aprilia ha definito non di eccesso di confidenza, ma un errore che in una gara tirata ci può stare. La notizia positiva è che la prestazione c’è, a testimoniarlo tutti i turni sino a lì dominati, qualifiche comprese.

Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport MotoGP dove non ha usato mezzi termine per definire la linea sottile che c’è tra essere un fenomeno o un cog***ne.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2026

“Ho fatto un piccolo errore, non direi eccesso di confidenza, in gara provi a fare quello che puoi per fare il massimo. Era diverse volte che ci sorpassavamo (con Marc Marquez, ndr) e volevo prendere del vantaggio, appena ho toccato la riga bianca alla curva e ho sentito che si è chiusa. Peccato, ma domani cerchiamo di rifarci. C’è una linea sottile tra essere un fenomeno e un coglione, stamattina sono caduto ma ho fatto la pole mentre oggi pomeriggio sono stato altro! Non possiamo fare altro che rimetterci a lavorare e fare bene domani. Alla fine spero di essere competitivo dappertutto, domani sarà importante cercare di lavorare bene e mantenere la calma nonostante l’errore. Domani sarà una gara di sopravvivenza ma siamo qui per lottare

