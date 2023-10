MotoGP | Gp Thailandia Gara, Vinales: “La migliore scelta era fermarmi”

MotoGP Thailandia Aprilia – Maverick Vinales non ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota Aprilia ha affrontato un fine settimana caratterizzato da alti e bassi. In un weekend in cui il limite della moto è stato toccato sin dai primi giorni, Viñales ha cercato costantemente di migliorare. Durante la gara, il suo ritmo non era affatto male, ma il caldo ha rappresentato una sfida insormontabile. Viñales ha spiegato che la sensazione di calore, soprattutto nel rettilineo, era impressionante e ha iniziato a influire sulla sua lucidità. In una decisione coraggiosa, ha scelto di ritirarsi dalla gara, evitando di mettere a rischio la sua sicurezza. Ora, il team Aprilia dovrà riflettere su questa situazione e cercare soluzioni per le gare future con temperature elevate.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Un weekend di alti e bassi. Venerdì evidentemente avevamo raggiunto il limite della moto, poi è diventato sempre più difficile migliorare. In gara oggi non stava andando male, ma ad un certo punto ho iniziato a perdere lucidità per colpa del caldo. Specialmente in rettilineo, quando sono sdraiato sulla moto, la sensazione di calore è impressionante. Ad un certo punto la migliore scelta era fermarmi, non aveva senso continuare e rischiare. Chiaramente è una situazione su cui dobbiamo ragionare, ci saranno altre gare con temperature alte”.

