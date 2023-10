MotoGP | Gp Thailandia Gara, Quartararo: “E’ andata meglio di quanto pensassi”

MotoGP GP Thailandia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del il Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

Quartararo ha rivelato che la sua esperienza in pista gli ha permesso di apprendere e acquisire conoscenze preziose, sia dagli altri piloti che dalle moto differenti. Il pilota francese ha dichiarato di essere “abbastanza felice” del risultato, e ha espresso la speranza che i feedback forniti possano essere utili agli ingegneri per apportare miglioramenti nelle aree necessarie. Nonostante la posizione finale, Quartararo dimostra una mentalità costruttiva e un impegno costante per migliorare le prestazioni della sua Yamaha

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Thailandia MotoGP 2023

“Ad essere onesti, è stata una gara migliore di quanto mi aspettassi. Ho potuto vedere e imparare molte cose da piloti diversi e moto diverse. Quindi sono abbastanza felice e spero che gli ingegneri possano comprendere il mio feedback da questa gara e apportare alcuni miglioramenti in alcune aree.”