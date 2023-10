MotoGP | Gp Thailandia Gara, Aleix Espargarò: “Non avevo il ritmo per lottare per il podio”

MotoGP Thailandia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

Il caldo intenso ha rappresentato una sfida significativa per il pilota spagnolo, che ha dichiarato di aver faticato a respirare nei giri finali. Nonostante le difficoltà, il quinto posto con un distacco ridotto dal vincitore testimonia la sua abilità e la resilienza in condizioni avverse.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Thailandia MotoGP 2023

“Guardando alla prestazione, sono soddisfatto di quanto dimostrato in questo weekend. Su una pista difficile, in condizioni insidiose, non avevo il ritmo per lottare per il podio ma quinto con un distacco ridotto dal vincitore non è male. Però ho sofferto tantissimo il caldo, negli ultimi giri faticavo a respirare e questo purtroppo è un problema con la nostra moto”.

