MotoGP | Gp Thailandia Gara, Morbidelli: “È stato bello, la moto andava molto bene”

MotoGP GP Thailandia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in 11esima posizione.

Sebbene abbia concluso la gara con un undicesimo posto, Morbidelli ha espresso una grande soddisfazione per la performance della sua moto. Alla fine, è stato il pilota più veloce in pista, il che ha portato un sorriso sul suo volto. Tuttavia, Morbidelli ha ammesso di non aver avuto la posizione di partenza ideale e di aver commesso un errore durante la gara. Nonostante questi ostacoli, il pilota italiano ha descritto la gara come “positiva” nel complesso.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP Thailandia MotoGP 2023

“È stata una bella gara, la moto andava molto bene. Siamo stati molto veloci, soprattutto alla fine: ero il più veloce in pista e questo è stato un piacere da vedere. Purtroppo la posizione di partenza non era ideale e non sono riuscito a recuperare come avrei voluto. Ho anche commesso un errore: sono andato largo alla curva 3 e ho perso molto tempo. È stato un peccato, ma siamo stati veloci. Quindi, nel complesso, è stata una gara positiva.”