MotoGP | GP Thailandia Gara, Marini: “Buon modo di iniziare la stagione”

MotoGP Thailandia Honda Castrol HRC – Scattato dalla quattordicesima posizione in griglia, Luca Marini è stato autore di una buona partenza che gli ha permesso di accodarsi subito al compagno di squadra e di inserirsi rapidamente nella Top 10. Per gran parte della gara l’italiano ha lottato con Francesco Bagnaia, Brad Binder e Ai Ogura, prestando particolare attenzione alla gestione degli pneumatici nelle difficili condizioni ambientali della giornata. L’italiano ha tagliato il traguardo in decima posizione, risultando il migliore tra i piloti Honda al traguardo.

Dichiarazioni Luca Marini GP Thailandia Honda Castrol MotoGP 2026

“È stata una gara dura un po’ per tutti, non tanto per il caldo o per il fisico, quanto per la necessità di gestire ogni dettaglio della moto per riuscire ad arrivare fino in fondo. Dopo quattro giri non siamo più riusciti a frenare come avremmo voluto, e questo ha reso la gara molto lunga, soprattutto perché la frenata è normalmente il nostro punto di forza. Sono partito molto bene, ma poco dopo ho perso tre posizioni sul rettilineo. Dal quinto al quattordicesimo posto il passo era molto simile per tutti: se sbagli qualcosa in qualifica o nelle prime fasi di gara, poi passi molto tempo a recuperare. In ogni caso, è un buon modo per iniziare la stagione: abbiamo imparato molto e sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per il prossimo passo”

