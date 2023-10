MotoGP | Gp Thailandia Gara, Marc Marquez: “È stato emozionante”

GP Thailandia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023, in sesta posizione.

Era un Marquez che non si vedeva da temo, una Marquez che ha mostrato tutto il suo spirito combattivo e la determinazione. In una gara emozionante che ha visto battaglie epiche sin dalla partenza. Nonostante le dure sfide, il campione è emerso sorridente. Con una settimana di pausa in arrivo, Marquez ha ora l’opportunità di riposarsi e prepararsi per le sfide che rimangono in questa stagione MotoGP

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Thailandia MotoGP 2023

“È stata una gara davvero emozionante, fin dalla partenza ci sono state battaglie e ovunque guardassi nei primi giri c’erano delle moto! Ho avuto belle battaglie con Aleix, Pecco e poi Fabio: sono state tutte dure ma davvero divertenti. Ho lottato davvero forte all’inizio, il che significa che la gomma è scesa un po’ alla fine, ma poi quando gli altri hanno iniziato a calare, sono riuscito a recuperare di più. Nel complesso il fine settimana è stato positivo, abbiamo ricostruito un po’ di fiducia dopo Mandalika e l’Australia, quindi questo è davvero positivo. Ora abbiamo una settimana di pausa dopo tre gare impegnative e fisiche prima di concludere la stagione”.

