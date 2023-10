MotoGP | Gp Thailandia Gara, Bezzecchi: “Mi sono divertito, grande bagarre”

MotoGP GP Thailandia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso la terza di tre gare consecutive con un altro importante piazzamento confermando la terza posizione nella classifica generale.

Al Chang International Circuit di Buriram il “Bez” ha corso una buona gara, culminata con bei sorpassi, una corsa chiusa ai piedi del podio.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha fatto segnare il giro veloce e il quarto posto nel GP della Thailandia. Ecco cosa ha detto il #72 della Ducati.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Thailandia MotoGP 2023

“Una gran gara in bagarre, mi sono divertito, peccato solo per il finale, ci ho sperato che succedesse qualcosa tra i primi tre, ovviamente scherzo. Non sono partito bene, mi sono trovato in mezzo al gruppo, ho avuto un paio di contatti e ho dovuto recuperare. In queste situazioni è impossibile provare a gestire la gomma, ho dato tutto, ma con la hard dietro ho comunque potuto finire la gara rimanendo competitivo. Con i sorpassi ho perso tanto tempo e quando sono arrivato alla P4 gli altri erano molto davanti. Ho sofferto più del previsto con la spalla, ora torniamo a casa e recuperiamo al massimo per il gran finale. Possiamo fare bene.”

