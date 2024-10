MotoGP | Gp Thailandia Gara, Marc Marquez: “Mi è mancata la pazienza”

MotoGP Ducati Gresini – Una caduta ha estromesso Marc Marquez dalla lotta per la vittoria nel Gran Premio della Thailandia, 18esima e terz’ultima tappa della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato del Gresini Racing nel tentativo di attaccare Pecco Bagnaia (davanti a lui nella foto, ndr), ha perso l’avantreno della sua Ducati Desmosedici GP 23 a metà gara, risalendo poi in sella e chiudendo 11esimo.

Prima della caduta aveva fatto due tentativi di sorpasso sul suo prossimo compagno di squadra, ma Bagnaia aveva risposto in entrambi i casi incrociando la traiettoria, riprendendosi subito la prima posizione. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Thailandia MotoGP 2024

“Mi è mancata la pazienza, mi sentivo forte dietro a Pecco, in quella curva 12 stavo sempre attento perché non vuoi creare problemi con chi si lotta il Mondiale. Ho sbagliato io, era da qualche giro che ero dietro a lui e la temperatura era troppo alta, si sbaglia. Se il cordolo era due metri più lontano la salvavo! Il feeling era molto buono ma dietro a Pecco sentivo che il davanti iniziava a mancare di grip e in quel punto avevo la tranquillità di lasciare andare e riprendere. In quel punto non ho voluto lasciarlo andare e si è chiusa.”

