MotoGP | GP Thailandia Day 1, Quartararo: “Stiamo cercando la giusta direzione”

MotoGP GP Thailandia Monster Energy Yamaha – Turno di Prove davvero complicato per le Yamaha con l’aggiunta anche delle condizioni miste della pista. Fabio Quartararo cerca sempre di metterci una pezza ma la sua faccia a fine sessione e i suoi gesti sulla moto, fanno presagire che sarà un’ennesima stagione in salita per la casa di Iwata. Il francese, avendo concluso in sedicesima posizione, domani dovrà passare per il Q1 per cercare di agguantare un posto nelle prime file della griglia.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Prove GP Thailandia MotoGP 2026

“Oggi le condizioni erano un po’ strane. Abbiamo deciso di iniziare presto la sessione con pneumatici nuovi perché pioveva e tirava vento, e volevamo provare un giro veloce. Per questo, alla fine della sessione non ci restavano più gomme nuove. Stiamo cercando la giusta direzione, e ho dato il massimo insieme al mio team”

Foto: Valter Magatti