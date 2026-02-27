MotoGP | GP Thailandia Day 2, Bastianini: “Non siamo ancora al 100%”

MotoGP Thailandia KTM Tech3 Racing – Enea Bastianini guarda con moderato ottimismo al lavoro svolto nella prima giornata, sottolineando segnali incoraggianti ma anche la necessità di affinare diversi aspetti in vista del prosieguo del weekend. Avendo concluso il turno di Prove diciassettesimo, il pilota rimanese del team Red Bull Tech3, dovrà necessariamente passare per il Q1.

Dichiarazioni Enea Bastianini Prove GP Thailandia MotoGP 2026

“Abbiamo utilizzato lo stesso assetto dei test e, onestamente, mi sento un po’ meglio. La strategia del pomeriggio non ci ha aiutato a massimizzare il tempo sul giro, perché abbiamo provato tante novità tutte insieme, ma con il nuovo telaio vedo un potenziale chiaro. Dobbiamo ancora migliorare il grip sull’angolo di massima piega, dove la moto tende a pattinare un po’ di più, ma a livello di timing va leggermente meglio. Non siamo ancora al 100%, però con qualche modifica sono fiducioso che potremo fare un ulteriore passo avanti”

