MotoGP

MotoGP | GP Thailandia Day 1, Alex Marquez: “Non sono stato calmo per via del meteo”

Sesto tempo per il pilota spagnolo del Gresini Racing

di Jessica Cortellazzi27 Febbraio, 2026
MotoGP GP Thailandia Gresini Racing – Dopo una mattinata di lavoro concentrato sulla messa a punto, Alex Marquez ha trovato il ritmo nel pomeriggio, chiudendo la sessione di Prove in quinta posizione. L’ottimo risultato nella sessione fa ben sperare per le Qualifiche e il prosieguo del weekend, nel quale lo spagnolo e il team Gresini puntano a consolidare la posizione tra i protagonisti.

Dichiarazioni Alex Marquez MotoGP GP Thailandia

“Questa mattina non ero per nulla contento, poi nel pomeriggio abbiamo trovato la via per migliorare un po’. Non sono stato sufficientemente tranquillo e calmo, anche a causa delle condizioni meteo. Dobbiamo continuare a lavorare sul setup e devo ritrovare qualcosina in termini di trazione che era tra i miei punti forti lo scorso anno”

Foto: Valter Magatti

MotoGP

