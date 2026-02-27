MotoGP | GP Thailandia Day 1, Alex Marquez: “Non sono stato calmo per via del meteo”
Sesto tempo per il pilota spagnolo del Gresini Racing
di Jessica Cortellazzi27 Febbraio, 2026
MotoGP GP Thailandia Gresini Racing – Dopo una mattinata di lavoro concentrato sulla messa a punto, Alex Marquez ha trovato il ritmo nel pomeriggio, chiudendo la sessione di Prove in quinta posizione. L’ottimo risultato nella sessione fa ben sperare per le Qualifiche e il prosieguo del weekend, nel quale lo spagnolo e il team Gresini puntano a consolidare la posizione tra i protagonisti.
Dichiarazioni Alex Marquez MotoGP GP Thailandia
“Questa mattina non ero per nulla contento, poi nel pomeriggio abbiamo trovato la via per migliorare un po’. Non sono stato sufficientemente tranquillo e calmo, anche a causa delle condizioni meteo. Dobbiamo continuare a lavorare sul setup e devo ritrovare qualcosina in termini di trazione che era tra i miei punti forti lo scorso anno”
Foto: Valter Magatti
