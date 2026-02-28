MotoGP | GP Thailandia Day 1, Morbidelli: “Sabato positivo a metà”

MotoGP Thailandia Pertamina Enduro VR46 – Sprint Race complicata per Franco Morbidelli. Dopo aver superato la Q1, l’italo-brasiliano partiva dalla terza fila ma in gara ha dovuto fare i conti con le temperature estremamente elevate e con una lunga lotta nel gruppo. Nonostante le difficoltà, Franco ha stretto i denti riuscendo a portare a termine la Sprint in quattordicesima posizione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“È stato un sabato per metà positivo, perché questa mattina in qualifica siamo riusciti a fare un grande time-attack per superare la Q1 e sappiamo quanto è complicato. Con quel tempo, saremmo partiti in seconda fila. Per quanto riguarda la Sprint, non ho fatto una buona partenza, avevo tante moto davanti e la temperatura era elevatissima. Non riuscivo a frenare come volevo. Non è l’ideale, ma sono riuscito a guidare in 31. È stato interessante da vedere. Ma quando è così, diventa impossibile guidare, così l’obiettivo è stato portare la moto al traguardo. Per domani, con questo caldo sarà complicato, ma daremo il massimo”

2.3/5 - (3 votes)