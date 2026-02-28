MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Quartararo: “Quando sei dietro è difficile sorpassare”

MotoGP GP Thailandia Monster Energy Yamaha – Partenza in salita per Fabio Quartararo nella Sprint Race del Gran Premio della Thailandia. Scattato dalla sedicesima posizione, il francese ha faticato a trovare ritmo nei primi metri. Con il passare dei giri, però, El Diablo ha iniziato una lenta ma costante rimonta, approfittando anche del calo di Toprak Razgatlioglu, scivolato a due giri al termine. Quartararo ha mantenuto la concentrazione e, nell’ultimo giro, ha piazzato il doppio sorpasso decisivo su Alex Rins ed Enea Bastianini, chiudendo la Sprint Race al 16esimo posto.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2026

“Qui stiamo facendo molta fatica alla partenza. Dopo la prima curva ero ultimo e, quando ti ritrovi nelle retrovie, diventa davvero complicato superare. So di soffrire un po’ di più sul passo quando sono in gruppo, perché la mia forza sta soprattutto nell’ingresso in curva. In prova puoi girare da solo e interpretare la guida in modo diverso, ma con altri piloti davanti cambia tutto. È per questo che in gara diventa sempre più difficile”