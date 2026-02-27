MotoGP | GP Thailandia Day 1, Morbidelli: “E’ mancata un po’ di fortuna”

MotoGP Thailandia Pertamina Enduro VR46 – Bilancio positivo per Franco Morbidelli dopo la prima giornata di prove libere a Buriram. Dopo l’ottavo tempo nelle FP1, il pilota italo-brasiliano ha migliorato il proprio riferimento nel Pre-Qualifiche, fermando il cronometro sull’1:29.624. Per soli 52 millesimi ha però mancato l’accesso diretto alla Q2, chiudendo il venerdì in Thailandia con il tredicesimo tempo e dovendo così passare dal Q1.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Prove GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Oggi siamo stati sfortunati quando abbiamo fatto il nostro time attack: abbiamo deciso di farlo prima perché le condizioni stavano diventando difficili. Ma nel momento in cui siamo usciti, le condizioni erano le peggiori. Nel secondo time attack, guidavo con la pista mezza bagnata e poi ho fatto il mio miglior tempo con la gomma media al posteriore. Abbiamo mancato la Q2 per soli 52 millesimi, ci è mancata un po’ di fortuna. Ma il feeling e la velocità sono molto buoni, quindi nel complesso sono contento e abbiamo il potenziale per essere in Q2. L’obiettivo è questo domani”

