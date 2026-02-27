MotoGP | GP Thailandia Day 1, Bagnaia: “Nel posto sbagliato al momento sbagliato”

La prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia, gara inaugurale della MotoGP 2026, non è andata come da programma per Pecco Bagnaia.

Il tre volte iridato (una nella Moto2 e due nella MotoGP, ndr) si è trovato sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato e non è quindi riuscito a fare un time attack decente per poter accedere direttamente alla Q2.

Il pilota della Ducati ha chiuso solamente 15esimo e sarà quindi costretto a disputare la Q1 nel sabato di Buriram. Qualche goccia di pioggia e il forte vento hanno complicato la giornata del pilota di Chivasso che ha così parlato ai microfono di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Thailandia MotoGP 2026

“E’ stata una giornata sicuramente complicata, soprattutto nel pomeriggio. Non sono riuscito ad essere subito competitivo, avevamo qualche prova da fare ma con le condizioni che c’erano forse era meglio rimanere fermi. Non siamo mai riusciti ad azzeccare il momento giusto, ma è solo il primo giorno e abbiamo ancora domani per accedere alla Q2 e ci proverò al 100%. Questa mattina era andata abbastanza bene anche se abbiamo visto un’Aprilia super veloce con Bezzecchi e al momento penso che abbia un bel gap su tutti gli altri. Nel pomeriggio abbiamo fatto qualche piccola modifica che ha inciso e non riuscivo ad essere competitivo. Causa qualche goccia di pioggia e il vento abbiamo fatto subito il time attack, ma non ero a posto di setup. Errore mio non essere riuscito a sfruttare bene la situazione.”

