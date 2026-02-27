MotoGP | GP Thailandia Day 1, Marini: “Fondamentale ottenere un buon posto in griglia””

MotoGP Thailandia Honda Castrol HRC – Una sessione condizionata dal meteo ha complicato i piani di Luca Marini, che ha chiuso undicesimo il turno di prove del GP di Thailandia, mancando l’accesso diretto al Q2. Il pilota italiano ha spiegato i motivi di una giornata più difficile del previsto, guardando già alle qualifiche di domani.

Dichiarazioni Luca Marini Prove GP Thailandia Honda Castrol MotoGP 2026

“È fantastico tornare in un weekend di gara, le nuvole hanno sicuramente aggiunto un po’ di emozione al pomeriggio. Sentivo di aver fatto davvero bene, fermandomi prima di tutti gli altri. Ma siamo stati sfortunati perché la pioggia non è arrivata, quindi abbiamo dovuto fare un secondo time-attack e io non ero nella migliore posizione in pista, impedendomi di migliorare il mio tempo sul giro. Peccato perché penso che il livello sia molto più alto e domani in Q1 sarà dura con i piloti in pista. Sarà fondamentale ma complicato, ottenere una buona posizione in griglia perché il nostro ritmo di gara sembra piuttosto competitivo”

Buona sessione per Joan Mir che nonostante la pioggia, ha concluso in settima posizione. Con l’accesso diretto in Q2, lo spagnolo guarda ora con fiducia alla Sprint, con l’obiettivo di restare agganciato al gruppo di testa.

Dichiarazioni Joan Mir Prove GP Thailandia Honda Castrol MotoGP 2026

“Quando hai condizioni critiche come questo pomeriggio, la fiducia con la moto fa davvero la differenza. La mia fiducia sulla Honda è migliorata molto negli ultimi 12 mesi e grazie a questo siamo riusciti a lottare fino alla fine della sessione e a raggiungere il nostro obiettivo. La situazione era chiara: tutto si è deciso nell’ultimo run. Abbiamo centrato il primo traguardo, entrare in Q2, e ora dobbiamo lavorare in vista della Sprint e della gara. Non so esattamente cosa succederà con il meteo, ma saremo pronti a tutto. È bello essere tornato”

Foto: Valter Magatti

