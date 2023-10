MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Marini: “Nel complesso una buona giornata”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023, con il quinto tempo.

Al lavoro sulla Ducati Desmosedici GP nel turno del mattino e capace di un ottimo passo in avanti nella seconda sessione, Luca ferma il cronometro a 1:30.025, vicinissimo a rompere il muro dell’1.30 e con un crono finale che vale la Top5 ad un ritardo di poco meno di due decimi dal pole provvisoria (Martin, 1:29.826 ndr).

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Nel complesso una buona giornata, mi sono trovato abbastanza bene da subito. Dobbiamo lavorare sull’ultima fase della frenata e in inserimento in curva dove non sono totalmente efficace. La classifica è davvero molto corta, il livello è altissimo. Per domani dobbiamo mettere tutto insieme e puntare a fare un giro perfetto in qualifica. A livello fisico, sul time attack patisco di più rispetto al long run. Non ho abbastanza forza, ma è un aspetto che non mi danneggia durante la gara. Il target sono le prime due file, meglio la prima, ma non sarà facile. Ducati, Yamaha e Aprila sono tutte molto forti.”

