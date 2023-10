MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Alex Marquez: “Sono un po’ arrabbiato con me stesso”

MotoGP GP Thailandia Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023, con il 18esimo tempo.

Lo spagnolo ha concluso la prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia con un mix di determinazione e frustrazione. Dopo una prestazione che ha mostrato il suo potenziale sul circuito, Marquez si è espresso sulle opportunità perse e sulle sfide che dovrà affrontare nella caccia alla Q2. Nonostante i rimpianti per alcuni errori nel time attack, il giovane spagnolo mantiene un ottimo feeling con la sua moto e guarda avanti con l’obiettivo di centrare il traguardo cruciale nella qualifica. In questo articolo, esploreremo le parole di Alex Marquez e il suo desiderio di ottenere il massimo dalla sua performance nel Gran Premio della Thailandia.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono un po’ arrabbiato con me stesso perché durante il time attack ho fatto troppi errori. Avremmo potuto tranquillamente essere in Q2, ma tra errori miei e bandiera gialla all’ultimo giro non è stato possibile. Il feeling con la moto è buono e dobbiamo migliorare qualcosa soprattutto per il giro veloce già che in quanto a passo credo che possiamo dire la nostra. Sarà fondamentale, come sempre, centrare la Q2”.