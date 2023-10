MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Di Giannantonio: “Peccato non essere entrati in Q2”

MotoGP GP Thailandia Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio si è dimostrato molto veloce sul passo gara in Thailandia, mentre ha avuto qualche difficoltà in più sul giro secco.

Il pilota romano del Team Gresini ha portato la sua Ducati in 14esima posizione, mancando l’accesso diretto in Q2, ma è a poco più di 4 decimi dalla vetta e a soli 0.132s dalla decima posizione che lo avrebbe portato direttamente in Q2. Ecco cosa ha detto il #49 della Ducati alla fine del Day 1 del Chang International Circuit.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Thailandia MotoGP 2023

“Il feeling generale in configurazione gara è ottimo e con la gomma dura abbiamo un gran ritmo in vista di domenica. Abbiamo avuto qualche problema di grip posteriore sul time-attack ed è un peccato non essere entrati in Q2, anche se siamo davvero tutti vicinissimi e basterà pochissimo per fare un gran salto in termini di posizioni.”