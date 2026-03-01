Moto2 | Gp Thailandia: Gonzalez batte Guevara dopo due bandiere rosse

Moto2 GP Thailandia Gara – La gara della classe Moto2 al Chang International Circuit di Buriram è stata caratterizzata da due bandiere rosse.

La prima red flag al quarto giro, quando David Alonso ha toccato Senna Agius, cadendo e venendo poi centrato da Filip Salac. Il pilota del Team Aspar è rimasto a terra e dopo qualche curva è stata esposta la bandiera rossa.

Minuti di suspense vista la dinamica, poi la notizia che entrambi i piloti (portati via in barella, ndr) erano coscienti, con Alonso con un probabile problema al braccio. Successivamente i genitori di Alonso, uscendo dal centro medico hanno rassicurato sulle condizioni del figlio che non ha riportato nessun problema.

Nel frattempo la gara era ripartita per 11 giri con le posizioni prima dell’esposizione della bandiera rossa (Holgado dalla pole, ndr) ma pronti via c’è stato un altro incidente, questa volta tra Sergio Garcia e il nostro Luca Lunetta, con lo spagnolo che cadendo ha centrato il pilota romano. Anche qui red flag e piloti portati via in barella. Per Lunetta un problema al piede destro e per Garcia alla mano sinistra.

Nuova partenza, questa volta di sette giri, a vincere è Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) sesta vittoria in Moto2, che batte un grande Izan Guevara su Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2. Sul terzo gradino del podio Daniel Holgado, CFMOTO Inde Aspar Team.

Quarto all’arrivo Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI) che ha preceduto Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti, quinto su Boscoscuro del SYNC Group SpeedRS Team.

In Top Ten anche Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team) e Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team).

A punti anche Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team), Alex Escrig (KLINT Racing Team), i piloti REDS Fantic Racing, Tony Arbolino e Barry Baltus e Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).

5/5 - (2 votes)