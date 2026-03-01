In evidenza

Moto2 | Gp Thailandia: Gonzalez batte Guevara dopo due bandiere rosse

Minuti di suspense per la caduta che ha visto coinvolti Salac ed Alonso

di Alessio Brunori1 Marzo, 2026
Moto2 | Gp Thailandia: Gonzalez batte Guevara dopo due bandiere rosse Moto2 | Gp Thailandia: Gonzalez batte Guevara dopo due bandiere rosse

Moto2 GP Thailandia Gara – La gara della classe Moto2 al Chang International Circuit di Buriram è stata caratterizzata da due bandiere rosse.

La prima red flag al quarto giro, quando David Alonso ha toccato Senna Agius, cadendo e venendo poi centrato da Filip Salac. Il pilota del Team Aspar è rimasto a terra e dopo qualche curva è stata esposta la bandiera rossa.

Minuti di suspense vista la dinamica, poi la notizia che entrambi i piloti (portati via in barella, ndr) erano coscienti, con Alonso con un probabile problema al braccio. Successivamente i genitori di Alonso, uscendo dal centro medico hanno rassicurato sulle condizioni del figlio che non ha riportato nessun problema.

Nel frattempo la gara era ripartita per 11 giri con le posizioni prima dell’esposizione della bandiera rossa (Holgado dalla pole, ndr) ma pronti via c’è stato un altro incidente, questa volta tra Sergio Garcia e il nostro Luca Lunetta, con lo spagnolo che cadendo ha centrato il pilota romano. Anche qui red flag e piloti portati via in barella. Per Lunetta un problema al piede destro e per Garcia alla mano sinistra.

Nuova partenza, questa volta di sette giri, a vincere è Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) sesta vittoria in Moto2, che batte un grande Izan Guevara su Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2. Sul terzo gradino del podio Daniel Holgado, CFMOTO Inde Aspar Team.

Quarto all’arrivo Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI) che ha preceduto Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti, quinto su Boscoscuro del SYNC Group SpeedRS Team.

In Top Ten anche Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team) e Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team).

A punti anche Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team), Alex Escrig (KLINT Racing Team), i piloti REDS Fantic Racing, Tony Arbolino e Barry Baltus e Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Gara Buriram - GP Thailandia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap

Risultati non ancora disponibili.

Buriram - GP Thailandia - Risultati Gara

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00070motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00029motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00038motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00001motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00019motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00091motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00092motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00043motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00011motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00022motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00041motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00033

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news