MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race, Bastianini: “Ho avuto difficoltà”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Enea Bastianini non è andato oltre il 13esimo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna disputata a Silverstone, teatro della nona gara della MotoGP 2023.

Il pilota della Ducati non è riuscito a passare l’ostacolo della Q1 chiudendo la qualifica al 13esimo posto, stesso risultato della gara.

Domani spera in una corsa asciutta per poter esprimere al meglio il suo potenziale, potenziale non ancora espresso con la moto ufficiale, anche a causa dell’infortunio alla spalla di inizio stagione. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“La qualifica non è andata male e, se fossi riuscito ad entrare in Q2, avrei potuto sicuramente partire più avanti. In gara invece ho avuto più difficoltà: avevo dei problemi all’anteriore e non riuscivo a frenare come volevo. Domani la gara dovrebbe essere asciutta, ma abbiamo ancora alcune cose da sistemare per poter essere competitivi. Dal GP di domani non mi aspetto grandi cose: al momento abbiamo il potenziale per poter lottare per la top ten, ma spero di riuscire a fare ancora qualche passo avanti. Al momento concentrarmi troppo su ciò che fanno gli altri piloti Ducati non mi sta aiutando, per cui proverò a focalizzarmi di più su me stesso e sulle mie sensazioni.”

