MotoGP | GP Silverstone, gara stoica di Pol Espargarò

MotoGP GP Silverstone GASGAS KTM – Non era facile tornare dopo un’assenza di otto gare, soprattutto dopo un infortunio come quello che ha subito Pol Espargarò a Portimao. Tuttavia, lo spagnolo ha affrontato con calma le prove, ritrovando un po’ di fiducia in gara anche se ad un certo punto, il corpo ha risentito dello sforzo. Ha concluso con una lodevole 12esima posizione.

A punti anche il compagno di squadra, Augusto Fernandez, undicesimo al traguardo.

Dichiarazioni Pol Espargarò, GP Silverstone

“All’inizio della gara, avevo una certa velocità e mi stavo divertendo, ma improvvisamente il mio corpo era completamente bloccato. Penso che si sia svegliato da tutti gli infortuni, ed è stato il suo modo di dire che era abbastanza per oggi. Anche il mio collo era bloccato e volevo ritirarmi perché non stavo combattendo per nulla. Tuttavia, alcuni piloti hanno iniziato a fermarsi ai box mentre la pista era asciutta, quindi ho visto l’opportunità di segnare alcuni punti e ho continuato a guidare. Alla fine, ho finito dodicesimo, il che è buono, ma è stato così difficile oggi. Non vedo l’ora di tornare in sella in Austria e continuare a migliorare le mie condizioni”

Dichiarazioni Augusto Fernandez, GP Silverstone

“Abbiamo avuto una giornata molto bella ieri, ma oggi abbiamo pagato il prezzo della mancanza di tempo sulla pista asciutta. Ho perso molte posizioni all’inizio della gara perché non ero così sicuro sull’asciutto, ma ho spinto, stavo imparando ad ogni giro, e a metà gara avevo un ritmo decente. Alla fine siamo finiti undicesimi, abbiamo preso più punti, quindi andiamo avanti!”