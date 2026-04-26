MotoGP | GP Jerez, vittoria di Alex Marquez, KO Ducati Lenovo: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Spagna Jerez – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti del Gran Premio di Spagna.

Alex Marquez replica il risultato del 2025 e vince il GP di Jerez davanti ai suoi tifosi. A completare il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Gara da dimenticare per le Ducati del team Lenovo con la caduta di Marc Marquez al primo giro e il ritiro di Francesco Bagnaia per un problema all’anteriore ancora da identificare.

Buon quarto posto per Jorge Martin e positiva anche la prestazione delle Aprilia Trackhouse con il quinto e il sesto posto di Ai Ogura e Raul Fernandez.

Marco Bezzecchi consolida la leadership Mondiale con 11 punti di vantaggio su Jorge Martin. Fabio Di Giannantonio occupa la terza posizione a -30 punti da Bezzecchi. Quarto Pedro Acosta con un distacco di 35 punti, seguito da Marc Marquez a -44. Pecco Bagnaia è nono a -67 con Enea Bastianini a chiudere la TOP 10.



