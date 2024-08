MotoGP | GP Silverstone, fumo e stop per Bastianini nelle prove del venerdì [VIDEO]

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Bastianini – Gran fumata dalla moto di Enea Bastianini nei primi minuti delle Prove del Gran Premio di Gran Bretagna, 10° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Appena sceso in pista per il turno del pomeriggio, l’italiano della Ducati ha accusato un problema tecnico alla sua GP24, aspetto che l’ha costretto a parcheggiare in uscita da curva 6. Una perdita di tempo che però non ha rovinato l’epilogo del pomeriggio, visto che Bastianini ha chiuso il venerdì con il quarto tempo e quindi con il passaggio diretto in Q2.





