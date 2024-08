MotoGP | GP Silverstone Day 1, Bezzecchi: “Venerdì positivo, ma rocambolesco”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha vissuto un venerdì dai due volti a Silverstone, dove è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna.

Il pilota del VR46 Racing Team ha vissuto un venerdì rocambolesco, ma alla fine è arrivato l’accesso diretto in Q2, questo nonostante un problema tecnico alla sua Desmosedici GP 23 all’inizio delle pre-qualifiche. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 Gp Silverstone MotoGP 2024

“Un venerdì positivo, ma dai retroscena rocamboleschi. È successo un po’ di tutto, ma abbiamo centrato la Q2. Ho perso tempo, non sono riuscito a lavorare bene sul ritmo gara, ma sono contento delle sensazioni alla guida. La qualificazione alla Q2 ci voleva, non veniamo da GP facili. Domani cercheremo di recuperare terreno a livello di lavoro e poi capire bene che gomma usare per la gara. Sono un fan della hard davanti sempre, ma se non ci sono le giuste temperature non è l’opzione migliore. Sono indeciso tra soft e media, mi servono un po’ di giri in serie per capire meglio.”

