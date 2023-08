MotoGP | GP Silverstone Day 1, Binder: ”Soddisfatto ma c’è da migliorare”

MotoGP GP Silverstone KMT Factory – Brad Binder ha ottenuto la terza posizione nelle “prove” che valgono l’ingresso in Q2. Ricordiamo che il nuovo format infatti, prevede le Prove Libere 1 al mattino, mentre al pomeriggio una sessione che vale per la qualifica. Domani mattina prima delle qualifiche, ci saranno le Prove Libere 2 e non più le FP3.

Dopo questa premessa, torniamo alla giornata odierna. Il pilota del team KTM si è detto contento per il risultato ma non pienamente soddisfatto, in quanto c’è ancora del lavoro da portare a termine.

Dichiarazioni Brad Binder, Day 1 Silverstone

“Penso che oggi sia andata bene, sono contento di essere nella Top 3 dato che questa mattina ho fatto due tentativi di long run. La nostra moto va molto bene, meglio rispetto all’anno scorso, già da stamattina ho sentito dei miglioramenti in alcune aree e sono contento per la velocità che abbiamo avuto in ogni run. Domani possiamo fare qualche step, ci sono dei miglioramenti da fare e speriamo di poterli fare anche domenica”