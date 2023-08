MotoGP | GP Silverstone Day 1, Aleix Espargarò: ”Sono contento”

MotoGP GP Silverstone Aprilia – Primo tempo per Aleix Espargarò nel secondo turno di prove del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota del team Aprilia, è stato autore del best lap, registrando un super 1:58.183 e dando un distacco di quasi sette decimi a Jorge Martin, che ha concluso in seconda posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargarò, Day 1 Silverstone

“Sono contento, è una pista che mi piace. Aprilia ha lavorato bene, mi hanno dato una moto più stabile rispetto all’ultima gara. Ho dato tutto, è stata una sensazione strana perché non sono abituato a tirare con tre gomme soft ma è così per tutti e ho fatto un bel giro. Oggi far questo in MotoGP è molto difficile, sono contento, già questa mattina mi sono sentito bene, ho provato delle cose nuove in entrambe le sessioni. E’ da tempo che chiediamo una sessione di respiro, oggi abbiamo provato delle cose importanti che se avesse piovuto di pomeriggio non avremmo mai potuto provare di mattina”